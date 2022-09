Sportlich liegt die Sportunion Reichenau nach dem 1:1 am Wochenende bei der SPG Windhaag/Leopoldschlag nach vier gespielten Runden in der 2. Klasse Nordmitte auf dem letzten Platz und wartet weiter auf den ersten Sieg in der neuen Saison – in einer anderen Statistik sind die Mühlviertler dafür top: Reichenau ist der absolute Förderungskaiser Oberösterreichs, hat in allen möglichen Rubriken, für die der OÖ-Fußballverband Subventionen ausschüttet, partizipiert.