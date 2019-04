Sportlicher Erfolg, keine Jobgarantie

ANDORF. Bei Andorf musste Gerald Reisegger mitten im Aufstiegsrennen als Trainer gehen; diese Situation erlebte er bereits vor einem Jahr.

Andorf und Mondsee trennten sich im Schlager 0:0 Bild: Daniel Scharinger

Es gibt Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Ein sportliches Déjà-vu-Erlebnis erlebte Andorfs Ex-Trainer Gerald Reisegger in der Landesliga West. Weil die sportliche Leitung trotz des Aufstiegsrennens keine sportliche Weiterentwicklung sah, musste er nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende in Bad Wimsbach den Trainersessel räumen.

Ein kurioses Schicksal, das ihm mittlerweile bekannt sein dürfte. Bereits im vergangenen Jahr, damals noch im Dienst der Union Senftenbach, musste er abtreten – als Tabellenführer wohlgemerkt.

Was für einen Außenstehenden nicht nachzuvollziehen ist, kann auch der Betroffene kaum glauben. "Ich habe es in Senftenbach nicht verstanden und kann auch die Entscheidung des FC Andorf nicht nachvollziehen", sagte Reisegger, der jetzt sogar an ein Ende seiner Trainerlaufbahn denkt.

"Mannschaft war tot"

"Obwohl wir vorne mitmischen, war die Mannschaft tot. Wir wollten Stillstand im Verein vermeiden. Für Gerald tut es mir wirklich leid, er ist ein feiner Kerl", erklärte Andorf-Sektionsleiter Friedrich Glechner die unpopuläre Entscheidung.

Beim 0:0 in der 20. Runde gegen Tabellenführer Mondsee, trug Sportchef Rainer Klaffenböck interimistisch die Verantwortung als Trainer. Bis zum Sommer soll dann ein neuer Trainer gefunden werden. Immerhin: Klaffenböck weiß, wie man mit Andorf aufsteigt, führte die Innviertler in der Saison 2012/2013 von der Bezirks- in die Landesliga.

Die Punkteteilung der Topteams wusste Friedburg zu nützen. Das Team von Trainer Karl Vietz holte mit dem 5:1 gegen Esternberg im Frühjahr 19 von 21 möglichen Punkten.

Schon langsam den Meistersekt einkühlen kann Bad Schallerbach: Der Tabellenführer der Landesliga Ost liegt nach dem 3:1 gegen Rohrbach bereits 13 Punkte vor dem Zweiten Katsdorf.

Am morgigen Dienstag kann das Brandstätter-Team im Nachtragsspiel daheim gegen Naarn den Punktevorsprung sogar bereits auf 16 Zähler ausbauen. Bei Naarn steht Trainer Rainer Friedinger nach dem 0:2 gegen Traun vor dem Aus. Franz Hofer ist ein möglicher Nachfolgekandidat.

