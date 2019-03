Spielerstreik bei Stadl-Paura?

STADL-PAURA. Zoff bei Fußball-Regionalligist ATSV Stadl-Paura: Vor dem heutigen Auswärtsspiel in Kalsdorf sind beim OÖ-Drittligisten finanzielle Probleme das Gesprächsthema Nummer eins. Spieler drohten mit Streik, auch ein Nichtantreten der Kicker in Kalsdorf stand zur Debatte.

Bereits vor dem Auswärtsspiel am 15. März bei Deutschlandsberg brodelte es in der Gerüchteküche: Die OÖN erfuhren, dass Spieler von Fußball-Regionalligist Stadl-Paura schon lange auf ihr Geld warten. Vor diesem Spiel soll es bei Trainingseinheiten schon einen Spielerstreik gegeben haben, Obmann Johann Stöttinger wollte damals aber nichts davon wissen: "Kompletter Blödsinn." Trotzdem soll er am Tag des OÖN-Anrufs noch zur Mannschaft gesprochen haben, wollte wissen, von wem die vereinsinternen Dinge nach außen gedrungen waren. Seither wurden Teile der Gagen wieder bezahlt – jetzt beginnt das Theater wohl wieder von vorne... (rawa)

