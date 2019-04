"Spieler sind schuld, dass Trainer gehen muss"

WELS. Unter besonderen Vorzeichen steht das heutige Welser Derby (16 Uhr) in der Fußball-Regionalliga zwischen WSC/Hertha und FC Wels.

Interimstrainer Sulimani Bild: Schuster

Beide Stadtrivalen starteten schwach in das Frühjahr – und sind heute im Lokal-Duell schon schwer unter Zugzwang. Bei den Hausherren musste am Montag sogar Trainer Stefan Kuranda gehen. "Ich habe den Spielern gesagt, dass sie schuld sind, dass der Trainer gehen muss", nahm WSC/Hertha-Obmann Roland Golger Anfang der Woche seine Spieler bei einer Kabinenpredigt in die Pflicht.

Mit Interimstrainer Emin Sulimani soll der mit großen Ambitionen gestartete Klub aus der Messestadt in die Erfolgsspur zurückfinden. "Das ist auch für mich keine einfache Situation, weil ich mit Stefan sehr gut zusammengearbeitet habe", sagt der Ex-Profi vor seinem Trainerdebüt. Der 32-Jährige glaubt an seine Mannschaft: "Wir waren im Frühjahr immer knapp dran, lediglich die Ergebnisse stimmten nicht." Das zweite Drittliga-Derby steigt heute in Gurten: Die Innviertler empfangen Vöcklamarkt.

Ungeschlagen bleibt in der OÖ-Liga-Frühjahrssaison Leader Oedt nach dem gestrigen 4:0 in Perg. Gmunden muss weiter auf den ersten Dreier warten, gab beim 1:1 gegen die Jungen Wikinger in der 82. Minute den Sieg aus der Hand. Überraschung im Kremstal: Trotz zweimaligen Rückstand besiegte Micheldorf Wallern 4:2. (rawa)

