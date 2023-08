Spielabbrüche: Wie es jetzt weitergeht

Sogar Vöcklamarkts Kunstrasen stand in kürzester Zeit unter Wasser.

Was passiert, wenn ein Fußballspiel aufgrund eines aufziehenden Gewitters unterbrochen werden muss und nicht fertiggespielt werden kann? Diese Frage stellt sich nach dem vergangenen Wochenende auch für Klubs quer über ganz Oberösterreich: So musste etwa die Partie in der Landesliga West zwischen Kammer und St. Marienkirchen/Wallern 1b nach 80 Minuten beim Stand von 1:0 für die Hausherren abgebrochen werden.