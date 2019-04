Spiel der Woche: Verfolger konnten Patzer nicht nutzen

PUCKING. 1. Klasse Mitte: Union Pucking und Askö Dionysen trennten sich mit einem Unentschieden.

Hitzig: Puckings Spielbichler (li.) wurde im Derby ausgeschlossen. Bild: Lui

Keinen Sieger brachte das "OÖN-Spiel der Woche" zwischen der Union Pucking und der Askö Dionysen in der 1. Klasse Mitte.

Nicht nur abseits des Spielfeldes verbindet beide Vereine ein sehr freundschaftliches Verhältnis – auch auf dem grünen Rasen wurden am Samstag die Punkte geteilt: 1:1. Im Vorjahr noch mit einem Augenzwinkern als "Schnauzbart-Derby" – bei dem eine kleine Wette im Vordergrund stand – ausgetragen, mischen die beiden Lokalrivalen in dieser Saison um die Aufstiegsränge mit. "Wir wollen so lange wie möglich um den Aufstieg mitspielen. Weil es in diesem Jahr in unserer Klasse keinen Liga-Krösus wie etwa Asten oder Oedt 1b gibt, haben jetzt andere Vereine die Chance, sich zu beweisen", sagt Puckings Sportchef Thomas Geisler.

Mit der Niederlage von Tabellenführer Hörsching (2:4-Heimniederlage gegen Pichling) wird es an der Tabellenspitze immer enger. Gewinner der Runde ist die Union Leonding. Der 4:0-Heimsieg gegen Alkoven brachte die Elf von Trainer Almir Orascanin wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.

