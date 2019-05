Spiel der Woche: Trainereffekt für Asten im Lokal-Derby

Derbys haben einfach eigene Gesetze. Das hat sich auch im "OÖN-Spiel der Woche" zwischen Asten und Enns in der Bezirksliga Ost bewahrheitet. Die Hausherren siegten gegen den Lokalrivalen 4:0 – und verließen mit dem vollen Erfolg die Abstiegsränge.

Im Derby gab es einen echten Trainereffekt: Stefan Wimmer musste in der Vorwoche gehen, Rainer Grammer übernahm das Trainerzepter in Asten. Bei seinem Einstand gelang ein Start nach Maß: Schon nach zwölf Minuten hatte Marco Radovanovic die Hausherren in Führung gebracht. Der 30-Jährige, der im Winter von Regionalligist FC Wels gekommen war, machte sein viertes Tor im sechsten Spiel.

Vor der Pause nachgelegt

Noch vor der Pause war die Partie dank weiterer Treffer von Meho Omanovic (30.) und Markus Stöger (38.) vorzeitig entschieden – Omanovic (88.) legte in der Schlussphase der zweiten Halbzeit den 4:0-Endstand nach. "Es war eine sehr disziplinierte Leistung. Uns ist ein richtungsweisender Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gelungen", freute sich Astens Neo-Trainer Grammer.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Asten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at