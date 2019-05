Spiel der Woche: Kopf-an-Kopf-Rennen im Titelkampf

NATTERNBACH. 2. Klasse West-Nord: Freinberg zog dank des gestrigen 1:0-Erfolgs mit Natternbach gleich.

Freinberg (rechts) entführte drei Punkte aus Natternbach. Bild: Scharinger

Jetzt wird der Titelkampf in der 2. Klasse West-Nord zu einem echten Thriller: Verfolger Freinberg zog durch den 1:0-Erfolg im gestrigen "OÖN-Spiel der Woche" gegen Natternbach punktemäßig mit dem Tabellenführer gleich. Beide Teams haben jetzt jeweils 44 Zähler auf dem Konto – lediglich die um fünf Treffer bessere Tordifferenz spricht vorerst noch für das Team von Trainer Firzet Hadzic.

Nach einer unglaublichen Hinrunde – mit zehn Siegen und zwei Unentschieden – erlitt Natternbach in den jüngsten Wochen einen kleinen Einbruch: Das 0:1 gegen Freinberg war die bereits dritte Niederlage in Serie. Bitter: Vor dem Gäste-Goldtor durch David Stastny (41.) scheiterten die Hausherren, bei denen Micheldorf-Trainer Davorin Kablar noch als Spieler aktiv ist, am Aluminium. "Dass wir so einen Herbst spielen, damit konnte keiner rechnen. Aktuell fehlt uns das Spielglück", sagt Sektionsleiter Stephan Humberger.

Jetzt droht ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Humberger: "Wir werden versuchen, dass wir in den nächsten fünf Runden wieder in die Erfolgsspur finden."

