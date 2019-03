Spiel der Woche: Klare Angelegenheit im Top-Spiel

ALTENBERG. 1. Klasse Nord: Altenberg schob sich mit 3:0-Erfolg an Neustift/Oberkappel vorbei auf Platz eins.

Vor 400 Besuchern siegte Altenberg deutlich im Spitzenspiel. Bild: Pirkes

Der Union Altenberg gelang ein Traumstart in die Frühjahrssaison. Im "OÖN-Spiel der Woche" fegte das Team von Trainer Gerald Kitzler in der 1. Klasse Nord mit 3:0 über Herbstmeister Union Neustift Oberkappel hinweg. Dank des vollen Erfolgs schob sich Altenberg am Rivalen vorbei und eroberte Platz eins.

"Es war eine klare Angelegenheit", sagte Kitzler nach dem Schlusspfiff. Bereits nach 36 Minuten war die Partie praktisch entschieden: Da hatten Lukas Koller (5.) und Mathias Feichtinger (36.) per Elfmeter die Hausherren schon 2:0 in Führung gebracht. Mathias Ramerstorfer erzielte in der 62. Minute den 3:0-Endstand.

Als neuer Leader träumt man jetzt vom ganz großen Coup. Kitzler: "Wir waren noch nie in der Bezirksliga, das wäre für Altenberg etwas ganz Historisches."

Einen Dämpfer musste Neustift/Oberkappel hinnehmen. "Wir hatten mit Ausfällen wichtiger Spieler zu kämpfen, waren klar unterlegen. Wir werden trotzdem alles versuchen, um vorne dabeizubleiben", sagt Trainer Werner Baschinger.

