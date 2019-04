Spiel der Woche: Drei Mal in Führung, drei Mal Ausgleich kassiert

HANDENBERG. 1. Klasse Süd-West: Obernberg gab beim 3:3 in Handenberg drei Mal eine Führung aus der Hand.

Enge Partie zwischen Handenberg (rechts) und Obernberg/Inn Bild: Scharinger

In der 92. Minute hätte der Tabellenzweite Handenberg beim gestrigen 3:3 im "OÖN-Spiel der Woche" gegen Obernberg/Inn zum ersten Mal in dieser Partie in Führung gehen können – Dan Alexandru Leucuta scheiterte aber vom Elfmeterpunkt an der Querlatte.

Wenige Sekunden zuvor hatten die Hausherren ebenfalls den Torschrei auf den Lippen: Gästekicker Markus Burgschwaiger wehrte im Finish einen Abschluss auf der Linie mit der Hand ab – sah von Schiedsrichter Markus Traunwieser deshalb die Rote Karte. "Der Punkt geht in Ordnung. Wir waren lange nicht im Spiel, bekamen vor allem Obernbergs Stürmer Steinmetz nicht in den Griff", sagt Handenberg-Sektionsleiter Günter Russinger.

Die Gäste waren dem vollen Erfolg drei Mal sehr nahe – gingen drei Mal in Führung, mussten aber immer wieder den Ausgleich hinnehmen. Handenberg verpasste durch das Unentschieden, mit Tabellenführer Gilgenberg (2:2 gegen Mehrnbach) punktemäßig gleichzuziehen. Russinger: "Wir wollen so lange wie möglich vorne dabei bleiben."

