Sommer-vorbereitung Adi Hütter beim FC Wels

Deutschlands Trainer des Jahres, Adi Hütter, wird sich mit dem deutschen Bundesligisten im Hotel Dilly in Windischgarsten den Feinschliff für die kommende Saison (26. Juli bis 4. August) holen. Am 28. Juli steigt in der Welser Huber-Arena ein Test FC Wels. Anpfiff ist um 18 Uhr. Karten gibt es in allen Sparkassen-OÖ-Filialen.

