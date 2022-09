Sogar Salzburgs Sportchef kam in die Gurten-Kabine

"Am Mittwoch bin ich aufgestanden und hatte den Gedanken: Ist dieses Spiel jetzt wirklich wieder vorbei?", sprach Gurten-Tormann Felix Wimmer den Tag nach dem Cup-Highlight gegen Salzburg (0:3) an. Der 24-Jährige brachte im Pokal einige Bullen-Stars wie Benjamin Sesko oder Noah Okafor mit starken Paraden zum Verzweifeln. "Während des Spiels habe ich aber gar nicht daran gedacht, da ist man in einer eigenen Blase", sagt Gurtens Schlussmann.