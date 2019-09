So viele Top-Stürmer hatte die OÖ-Liga noch nie

"Ein Königreich für einen Stürmer" – für die OÖ-Liga gilt dieses Zitat seit Sommer nicht mehr, denn: So viele Top-Stürmer hatte die höchste Liga des Bundeslandes noch nie. Bad Ischls Rudi Durkovic oder ASK-St. Valentin-Angreifer Daniel Guselbauer beweisen seit Jahren ihre Treffsicherheit, in der vergangenen Übertrittszeit landeten aber auch drei Top-Angreifer aus höheren Ligen in der OÖ-Liga:

Yusuf Efendioglu: Natürlich trug sich der 30-Jährige auch beim 7:0-Schützenfest der SPG Wallern/St. Marienkirchen im Trattnachtal-Derby gegen Grieskirchen mit einem Treffer in die Schützenliste ein. Es war sein siebentes Tor in den vergangenen vier Spielen. "Die Mannschaft hat ein bisschen gebraucht, um ihn richtig einzusetzen. Das klappt mittlerweile sehr gut", sagt Sportchef Albert Huspek, der den hauptberuflichen Maurer im Sommer von Zweitligist Vorwärts Steyr holte. Ein Trumpf war die Vergangenheit: "Er spielte schon einmal bei uns, da hat es ihm sehr gut gefallen. So konnten wir uns auch gegen andere interessierte Vereine durchsetzen."

Florian Templ: Ebenfalls aus Liga zwei von Blau-Weiß Linz kam der 30-Jährige zur SPG Weißkirchen/Allhaming. In Perg jubelte er über sein siebentes Saisontor. Obwohl im Sommer auch Vorwärts Steyr oder WSC/Hertha an ihm dran waren, entschied er sich für die Zebras. Ein entscheidender Faktor: Der langjährige Profi-Kicker begann bei Molto Luce, der Firma von Weißkirchen-Präsident Fritz Eiber, eine Ausbildung. "Immer wenn ein Kicker Fußball und Beruf verbinden will, werden wir hellhörig", sagt Trainer Alfred Olzinger, der ebenfalls beim Licht-Unternehmen beschäftigt ist.

Milan Vukovic: Im Sommer endete bei Meister Oedt die Spielerkarriere von Torjäger Radovan Vujanovic. Der 37-Jährige übernahm den Posten des Sportchefs – und holte in einer seiner ersten Amtshandlungen gleich mit Milan Vukovic von Zweitligist Amstetten seinen Nachfolger. "Ein würdiger Ersatz, vielleicht ist er sogar noch besser als ich", schmunzelt Vujanovic. Die Trefferquote des Neuzugangs ist jedenfalls beeindruckend: Beim 2:0 gegen Pregarten traf er zum fünften Mal in der Saison, es war sein 88. Tor im 153. Pflichtspiel (2. Liga, Regionalliga Ost und OÖ-Liga) in Österreich.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at