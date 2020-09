So viel SV Ried steckt in Gurtens Erfolgsteam

Klarer könnten die Rollen vor dem heutigen Lokal-Derby (16 Uhr) in der Fußball-Regionalliga zwischen den Jungen Wikingern und Gurten nicht verteilt sein: Das Amateurteam des Bundesligisten liegt nach fünf Runde mit nur einem Punkt am Tabellenende, die Elf von Trainer Peter Madritsch hat mit drei Siegen aus drei Spielen hingegen noch eine makellose Bilanz.

Kurios: Die SV Ried hat einen großen Anteil am Erfolgslauf des heutigen Gegners, denn: Insgesamt 18 Kaderspieler des Tabellenfünften haben eine Vergangenheit bei den Wikingern. Der Großteil von ihnen – darunter Stützen wie Goalie Felix Wimmer, Innenverteidiger Simon Schnaitter oder Offensivspieler Jakob Kreuzer – kann sogar auf eine langjährige Ausbildung in der Rieder Fußballakademie zurückblicken. "Natürlich ist so eine Akademie-Ausbildung sehr wertvoll. Es kommt nicht von ungefähr, dass wir gerne Kicker aufnehmen, die bei Ried den Durchbruch nicht schaffen", sagt Gurten-Sportchef Franz Reisegger. Erst im Sommer übersiedelten mit David Damberger (15), Stephan Murauer (16) und Julian Glasner (18) drei weitere Talente zum Drittligisten. Das Verhältnis der beiden Klubs ist sehr freundschaftlich – oft wird sogar vom "großen Bruder" gesprochen. Reisegger: "Wir haben das Glück, dass wir in dieser Region gleich der nächsthöhere Verein sind, sind somit oft der erste Ansprechpartner für die jungen Kicker."

Junge-Wikinger-Coach Christian Heinle versteht den Weg, den viele Akademiekicker einschlagen. "Bei den Amateuren bleibt man so lange, bis man sich für die Profis keine Chance mehr sieht. Das ist eine klare Amateurphilosophie und auch voll verständlich." Für das heutige Derby sieht er die Rollen klar verteilt: "Für mich ist Gurten neben WSC/Hertha der zweite ganz große Titelfavorit." (rawa)