So verrückt war der Start der OÖ-Liga

Der Auftakt-Spieltag der Fußball-OÖ-Liga hatte es in sich: Neben vielen neuen Gesichtern gab es auch Überraschungen und Kuriositäten. So verrückt war der Start der höchsten Liga des Bundeslandes:

Drei Ausschlüsse: Beim Auftaktspiel der SPG Weißkirchen/Allhaming bei ASK St. Valentin ging es vor allem in der Schlussviertelstunde richtig rund: In der 78. Minute war St. Valentins Michael Guselbauer wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen, in der Nachspielzeit (93.) ereilte seinen Bruder Daniel dasselbe Schicksal. "Das war dumm. Wir hätten ein Spiel verloren, aber so fehlen sie wohl auch in den kommenden Partien", ärgerte sich Vater und Sportchef Harald Guselbauer. In der 87. Minute musste mit Jovica Sormaz wegen Gelb/Rot ein dritter Heim-Kicker vom Feld.

K. o. im Finish: Bis zur 89. Minute führte Bad Schallerbach im Auftaktspiel gegen Pregarten durch zwei Guerrib-Tore 2:1. Nachdem Robert Lenz den Ausgleich erzielt hatte, gelang Sebastian Schröger in der Nachspielzeit (93.) sogar noch der Siegtreffer. Nach Rückständen zurückgekommen sind vier weitere Teams: St. Martin verwandelte beim 3:2-Heimsieg gegen Donau Linz einen 0:1-Rückstand in zehn Minuten in eine 3:1-Führung, auch Wallern (2:1 in Mondsee), Micheldorf (2:1 gegen Perg) und Bad Ischl (2:1 gegen Oedt) lagen zwischenzeitlich zurück.

Premiere beim Jubiläum: Sein 100. Ligaspiel für Micheldorf absolvierte Andreas Helmberger gegen Perg. Beim 2:1 gegen die Machländer erzielte der Linksverteidiger mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich ausgerechnet in seinem Jubiläumsspiel sein erstes Tor im Trikot der Kremstaler. (rawa)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.