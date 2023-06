So startet die OÖ-Liga in die neue Saison

Am 4. August wird die neue Fußball-OÖLiga-Saison angepfiffen. Und dabei wird es nicht nur beim Spiel von Aufsteiger SV Bad Schallerbach gegen Weisskirchen heiß hergehen. Grün Weiß Micheldorf empfängt in der 1. Runde die Askö Oedt. Der zweite Aufsteiger, die SU Bad Leonfelden empfängt die Union Perg. Eine weite Anreise hat Edelweiß Linz zum Ausäwrtsspiel in Bad Ischl. Die Auslosung im Überblick:

1. Runde: Freitag, 4. August, 18.15 Uhr: Bad Ischl - Edelweiß Linz, 19 Uhr: Micheldorf - Oedt, Bad Leonfelden - Perg.

Samstag, 5. August, 17 Uhr: Ostermiething - Mondsee, St. Martin - St. Valentin, Bad Schallerbach - Weißkirchen, Pregarten - SPG FC Wels /WSC-Hertha Wels Ib, Friedburg - Dietach.



2. Runde (11./12. August): Oedt - Pregarten, Dietach - Bad Leonfelden, Mondsee - Bad Ischl, Perg - St. Martin, Edelweiß Linz - Micheldorf,

SPG Wels - Bad Schallerbach, Weißkirchen - Friedburg, ASK St. Valentin - Ostermiething

3. Runde (18./19. August): Bad Schallerbach - Oedt, Edelweiß Linz - Mondsee, Bad Leonfelden - Weißkirchen, Micheldorf - Pregarten, Bad Ischl - St. Valentin, Friedburg - SPG Wels, Ostermiething - Perg, St. Martin - Dietach

4. Runde (25./26. August): Mondsee - Micheldorf , Perg - Bad Ischl, SPG Wels - Bad Leonfelden, Oedt - Friedburg, Pregarten - Bad Schallerbach, Dietach - Ostermiething, Weisskirchen - St. Martin, St. Valentin - Edelweiß Linz

5. Runde (1./2. September): St. Martin - SPG Wels, Edelweiß Linz - Perg, Mondsee - St. Valentin, Micheldorf - Bad Schallerbach, Bad Ischl - Dietach, Ostermiething - Weisskirchen, Bad Leonfelden - Oedt, Friedburg - Pregarten

6. Runde (8./9. September): Bad Schallerbach - Friedburg, Oedt - St. Martin, SPG Wels - Ostermiething, Dietach - Edelweiß Linz, St. Valentin - Micheldorf, Perg - Mondsee, Pregarten - Bad Leonfelden, Weisskirchen - Bad Ischl

7. Runde (15./16. September): Bad Leonfelden - Bad Schallerbach, Mondsee - Dietach, Edelweiß Linz - Weisskirchen, Micheldorf - Friedburg, St. Martin - Pregarten, Ostermiething - Oedt, St. Valentin - Perg, Bad Ischl - SPG Wels

8. Runde (22./23. September): Bad Schallerbach - St. Martin, Perg - Micheldorf, SPG Wels - Edelweiß Linz, Pregarten - Ostermiething, Weisskirchen - Mondsee, Friedburg - Bad Leonfelden, Oedt - Bad Ischl, Dietach - St. Valentin.

9. Runde, (29./30. September): Mondsee - SPG Wels, Micheldorf - Bad Leonfelden, Perg - Dietach, Bad Ischl - Pregarten, St. Martin - Friedburg, Edelweiß Linz - Oedt, Ostermiething - Bad Schallerbach, St. Valentin - Weisskirchen

10. Runde (6./7. Oktober): Bad Schallerbach - Bad Ischl, Oedt - Mondsee, Friedburg - Ostermiething, Bad Leonfelden - St. Martin, SPG Wels - St. Valentin, Weisskirchen - Perg, Dietach - Micheldorf, Pregarten - Edelweiß Linz

11. Runde (13./14. Oktober): Micheldorf - St. Martin, Mondsee - Pregarten, Perg - SPG Wels, Bad Ischl - Friedburg, St. Valentin - Oedt, Ostermiething - Bad Leonfelden, Dietach - Weisskirchen, Edelweiß Linz - Bad Schallerbach

12. Runde (20./21. Oktober): Oedt - Perg, Bad Leonfelden - Bad Ischl, Weisskirchen - Micheldorf, St. Martin - Ostermiething, Pregarten - St. Valentin, Bad Schallerbach - Mondsee, Friedburg - Edelweiß Linz, SPG Wels - Dietach

13. Runde (27./28. Oktober): Micheldorf - Ostermiething, Mondsee - Friedburg, Edelweiß Linz - Bad Leonfelden, Perg - Pregarten, Weisskirchen - SPG Wels, St. Valentin - Bad Schallerbach, Bad Ischl - St. Martin, Dietach - Oedt

14. Runde (3./4. November): Oedt - Weisskirchen, Bad Schallerbach - Perg, Friedburg - St. Valentin, Pregarten - Dietach, Bad Leonfelden - Mondsee, Ostermiething - Bad Ischl, Micheldorf - SPG Wels, St. Martin - Edelweiß

15. Runde (10./11. November): Edelweiß Linz - Ostermiething, Mondsee - St. Martin, Bad Ischl - Micheldorf, Weisskirchen - Pregarten, SPG Wels - Oedt, Perg - Friedburg, St. Valentin - Bad Leonfelden, Dietach - Bad Schallerbach

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper