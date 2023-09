So soll langfristig eine Mädchen-Meisterschaft geschaffen werden

LINZ. Was bei den Burschen schon längst Usus ist, soll auch bei den Mädchen in der Zukunft zur Realität werden: ein eigener Meisterschaftsbewerb, in dem sich die begeisterten Jung-Kickerinnen in der jeweiligen Altersgruppe messen können. "Es ist langfristig das Ziel, dass wir über einen Mädchen-Ligabetrieb nachdenken können. Aber aktuell sind wir noch nicht so weit", sagt Manfred Feichtinger aus dem Frauenfußball-Referat des OÖ. Fußballverbands.

Mit seiner neuesten Idee hat er einen ersten Anstoß dafür gemacht. Bereits das zweite Jahr in Folge hat der Chef der Mädchen-Hobbyliga in Kooperation mit dem Verband den Girls-Cup veranstaltet: ein Nachwuchsformat, in dem reine Mädchenteams im Alter von 10 bis 14 Jahren gegeneinander antreten. Weil die Turniere zu einer Erfolgsgeschichte wurden, wagte Feichtinger zuletzt auch den Versuch, noch jüngere Mädchen für das runde Leder zu begeistern. Mit dem Youngstar-Cup fand Anfang September in Lambach ein Turnier für acht- bis elfjährige Mädchen statt. "Die Rückmeldungen waren positiv. Alle Teams waren so begeistert, dass sie sich gleich für den nächsten Youngstar-Cup am 8. Oktober in Neuhofen/Innkreis angemeldet haben."

Das Besondere an diesen Turnieren: "Natürlich spielen auch Vereine oder Spielgemeinschaften mit, die in gewissen Altersbereichen viele Mädchen haben. Aber wir haben auch einige wilde Mannschaften. Das heißt: Mädchen, die noch bei keinem Verein gemeldet sind und einfach Fußball spielen wollen."

Für die einen ist es also eine "gelungene Abwechslung zu ihren Nachwuchsspielen mit den Burschen", für die anderen "ein Traum, dass sie erste Erfahrungen mit dem Fußball gegen Mädchen machen können", so Feichtinger. Das wichtigste Credo: "Möglichst wenige Verpflichtungen, möglichst viel Spaß."

