Wie geht es im (ober-)österreichischen Fußball-Unterhaus weiter? Diese Frage betrifft jeden der rund 360 Vereine in Oberösterreichs Ligen. Vor der ÖFB-Sitzung am Mittwoch halten sich die Entscheidungsträger zwar noch bedeckt. Dennoch kristallisiert sich immer mehr die wahrscheinlichste Variante heraus. Es wird – so im Herbst wieder vor Publikum gespielt werden kann – mehr oder weniger einen Neustart der abgebrochenen Saison geben.