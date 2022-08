So lief der Start in die neue OÖ-Liga-Saison

Am Wochenende wurde die neue Saison der Fußball-OÖ-Liga angepfiffen. Der erste Spieltag in der höchsten Liga des Bundeslandes hatte es gleich in sich.

Trainerwechsel vor Ankick: Der erste Tabellenführer der noch jungen Spielzeit kommt aus Linz: Edelweiss Linz besiegte Regionalliga-Absteiger ATSV Stadl-Paura 5:0 und übernahm nach der ersten Runde die Tabellenführung. Neben fünf Toren für das Heimteam gab es auch einen kuriosen Wechsel bei den Gästen: Stadl-Paura-Tormann Manuel Schörgenhuber verletzte sich, weil der Klub aber keinen Ersatztorhüter im Spieltagskader hatte, nahm Feldspieler Surab Hamz den Platz zwischen den Pfosten ein. Der 18-jährige Abwehrspieler musste in der zweiten Halbzeit fünf Gegentreffer hinnehmen.

Speziell ist auch die Trainerkonstellation beim ersten Saison-Leader: Drei Tage vor dem Auftakt gab der Klub die Trennung von Harald Kondert bekannt. "Nach dem Cup-Aus gegen Landesligist SC Marchtrenk und dem letzten Testspiel gegen Vorchdorf ist das Thema aufgetreten, dass der Trainer und die Mannschaft nicht mehr wirklich harmonieren. Deshalb hat uns Harald Kondert über seinen Rücktritt informiert", erklärt Edelweiss-Sportchef Lukas Moser. Ex-Profi Manfred Rothbauer, eigentlich Physio des Vereins, übernahm gegen Stadl-Paura interimistisch – und feierte gleich ein Tor-Festival. Schon in der kommenden Partie bei Weißkirchen könnte ein neuer Trainer gefunden sein. Ex-Pregarten-Coach Ronald Riepl zählt zu den Kandidaten.

Siege für Liga-Neulinge: Ebenfalls ganz vorne in der Tabelle liegen mit Aufsteiger Dietach und Absteiger FC Wels zwei Neo-OÖ-Ligisten. Bei Dietach bewiesen gegen Mondsee (4:2) zwei Offensivkräfte ihre Qualitäten: Yusuf Efendioglu und Denis Berisha trafen je zwei Mal. Der FC Wels startete so, wie sich das Neo-Coach Mujo Candic vorgestellt hatte: Als einziger Coach hatte der 56-jährige Bosnier nicht auf Oedt oder Wallern als kommenden Meister getippt, sondern auf sein eigenes Team.

Emotionales Comeback: Das 1:1 von Micheldorf wurde beim Gastspiel in St. Martin/M. zur Nebensache: Das Startelf-Comeback von Michael Halbartschlager stand bei den Kremstalern im Vordergrund. Vier Monate konnte der 29-Jährige wegen einer diagnostizierten Herzmuskelentzündung nicht auf dem Platz stehen – am Samstag war der ehemalige Kapitän von Zweitligist Vorwärts Steyr erstmals wieder von Beginn weg dabei. Im Sommer war er vom Fußball-Zweitligisten zu den Grün-Weißen zurückgekehrt. Bei den Kremstalern kickte "Halbi" bereits zwischen 2010 und 2015.