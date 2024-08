So lief der Auftakt in Oberösterreichs Frauen-Ligen

OÖ-Liga: Der erste Tabellenführer in der höchsten Frauen-Liga des Bundeslandes heißt Dorf an der Pram. Mit einem 8:2-Auswärtserfolg fegte das Team von Trainer Marko Sabelja über Nebelberg hinweg. Und das, obwohl die Gäste Anlaufzeit benötigten: Sandra Wöss hatte das Heimteam in der 25. Minute in Führung gebracht, nur zwei Minuten später gelang durch ein Eigentor von Katrin Ruttmann aber postwendend der Ausgleich. Es war ein Weckruf für die Kickerinnen: Vor allem Julia Dürnberger drückte dem Spiel danach ihrem Stempel auf, erzielte vier Tore (46., 51., 78., 79.).

Landesliga: Gegen das 1b-Team des LASK hatte die Union St. Stefan/Waldmark in der Vorsaison keine Chance – vielleicht reicht es aber in der neuen Spielzeit für Platz eins? Zumindest nach dem ersten Spieltag hat das Team von Trainer Helmut Brandl mit einem 5:1-Auftakterfolg gegen die SPG Aschach/St. Ulrich/Ternberg die Tabellenspitze übernommen. Neben Aschach musste auch der zweite Aufsteiger Lembach eine Auftaktniederlage hinnehmen: 1:4 gegen die SPG Wallern/Krenglbach 1b.

Frauenklasse Nord/Ost: Einen Comeback-Sieg feierte die SPG Eidenberg/Lichtenberg/Gramastetten in der ersten Runde der neuen Saison: Die Damen-Elf von Neue Heimat war zwar in der 35. Minute noch durch Lara Moser in Führung gegangen, die Gäste gaben den Vorsprung aber aus der Hand. Ein Eigentor von Chiara Lisa Schöffl (38.), sowie Treffer von Gabriele Eibensteiner (55.), Elke Schoissengeier (60.) und Irene Andrea Roiß (73.) drehten die Partie.

Frauenklasse Süd/West: Den höchsten Sieg am Auftaktwochenende fuhr die SPG Laab/Ranshofen ein: Beim 9:1 gegen das 1b-Team von Peuerbach trugen sich sieben verschiedene Spielerinnen in die Torschützenliste ein.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger