So hilft das Unterhaus der Ukraine

Gerade an Tagen wie diesen zeigt der Unterhaus-Fußball wieder sein einzigartiges Gesicht: Die Liebe zum runden Leder verbindet wöchentlich nicht nur zahlreiche Oberösterreicher – als Gemeinschaft tritt man auch für jene ein, denen es aktuell nicht so gut geht, wie jenen Menschen, die in den vergangenen Tagen und Wochen aufgrund des Krieges in der Ukraine den Anblick von Leid und Grauen in ihrem Heimatland mitansehen mussten.

Sammelaktion in Marchtrenk Bild: SC Marchtrenk

Weshalb für zahlreiche Amateurklubs sofort klar war: Wir wollen ein Zeichen setzen. Wie etwa Landesligist SC Marchtrenk. "Wir sind ein sozialer Verein, haben auch schon Aktionen für Obdachlose organisiert. Es war sofort klar, dass wir auch den Menschen in der Ukraine helfen wollen", sagt mit Jürgen Seiler ein Nachwuchstrainer des SC, dessen Klub sich am Sammeln von Lebensmitteln, Spielsachen und Sachspenden beteiligt hatte. Ein Bus voller Spenden ist bereits auf dem Weg in die Ukraine.

Gesten mit Symbolkraft

Ein Zeichen hat sich auch Bezirklsiga-Süd-Verein Union Schlierbach einfallen lassen: Das gestrige Auftaktduell gegen Frankenburg stand unter dem Motto "Heimspiel des Friedens". Neben einer Spendenbox gab es auch die Möglichkeit, den Einsatz auf Getränkebecher zu spenden. Zudem zierten als Zeichen der Solidarität die ukrainischen Farben die Eckfahnen auf dem Sportplatz.

OÖ-Ligist St. Martin/M. mit einem Zeichen für den Frieden Bild: SU St. Martin/M

Mit einer Ukraine-Fahne und zwei Dressen der ukrainischen Nationalmannschaft zeigte auch OÖ-Ligist St. Martin/Mühlkreis zum Frühjahrsauftakt der höchsten Liga des Bundeslandes Solidarität. "Die Lebensgefährtin eines Bekannten von mir stammt aus der Ukraine. Deren Verwandte befinden sich mitten an der Front. Es ist unvorstellbar, was sich dort abspielt", erzählte St. Martins Trainer Dominik Nimmervoll. Weshalb die Mühlviertler eine kleine Geste setzen wollten: "Alle haben sofort zugestimmt, auch das zeichnet unsere Mannschaft und unseren Verein aus." Nicht nur die Mühlviertler sammelten Sympathiepunkte: Auch Kremsmünster, Haidershofen sowie zahlreiche weitere Unterhausvereine setzten mit verschiedensten Aktionen zuletzt ein Zeichen für den Frieden.