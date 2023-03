SK Schärding präsentiert neuen Trainer für die kommende Saison

Wie bereits berichtet, wird der aktuelle Coach des SK Schärding, Bernhard Straif, seine Tätigkeit beim Landesliga-West-Klub mit Ende der aktuellen Saison beenden. Bereits im Winter teilte Straif dem Verein seine Entscheidung mit. Dieser konnte sich dadurch frühzeitig auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger machen. Wie der Klub heute Montag bekannt gibt, war diese nun erfolgreich. Holger Stemplinger heißt der neue Mann, der ab der kommenden Saison auf der Schärdinger Trainerbank Platz nehmen wird. "Holger ist aktuell Nachwuchsleiter beim FC Passau. Der Kontakt ist aber schon zu seiner Zeit als Trainer beim SV Freinberg entstanden", erzählt Andreas Michl, Sportlicher Leiter des SKS. Stemplinger war als Spieler unter anderem beim SV Schalding-Heining und dem FC Passau aktiv. Als Inhaber der UEFA-A-Lizenz bringt der 38-Jährige mit seinem junge Alter zudem schon reichlich Erfahrung als Trainer mit.

"Schöne Momentaufnahme"

"Für mich als sportlicher Leiter ist es extrem wichtig, dass wir die Entscheidung schon so früh treffen haben können", sagt Michl. "So können wir bereits Gespräche mit dem aktuellen Kader führen, weil wir bereits einen konkreten Plan für die nächste Saison haben." In der aktuellen Spielzeit ist der Klub aus der Bezirkshauptstadt mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Rückrunde gestartet. Da Leader Bad Schallerbach und der erste Verfolger Grieskirchen jeweils mit zwei Remis gestartet sind, liegen die Schärdinger plötzlich wieder auf Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen. "Damit haben wir eigentlich nicht mehr gerechnet", sagt Michl. "Es ist super, dass wir wieder im Titelkampf mitmischen können. Aber es ist auch nicht mehr als eine schöne Momentaufnahme. Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden dann sehen, was wirklich möglich ist." Am kommenden Wochenende können sich die Schärdinger aber zurücklehnen und die Konkurrenten beobachten. Die spielfreie Runde steht ins Haus.

