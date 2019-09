Sechster Sieg: Neufelden mit kurioser Wandlung

KLEINZELL. Eine unglaubliche Wandlung hat die Union Neufelden in der 2. Klasse Nordwest durchgemacht. In der Vorsaison landete das Team von Trainer Franz Donnerer in der letzten Spielklasse auf dem vorletzten Tabellenplatz – in der neuen Saison führt sein Team nach dem gestrigen 6:3 im "OÖN-Spiel der Woche" gegen SK Kleinzell mit sechs Siegen aus sechs Spielen ungeschlagen die Tabelle an.

"Wir waren auch in der Vorsaison nicht so schlecht, obwohl wir Vorletzter wurden. Wir haben immer versucht, Fußball zu spielen. Davon profitieren wir jetzt", sagt Donnerer. Mit den drei Lembach-Kickern Manuel Höfler, Stefan Schinkinger und Christian Anreither wurden in der Sommerpause zudem drei echte Verstärkungen geholt. "Im Tor, auf der Position des Abwehrchefs und im Angriff haben wir Qualität dazubekommen." Anreither wurde mit drei erzielten Toren im Derby der Mann des Spiels.

Früher Platzverweis

Ausgerechnet ein ehemaliger Neufelden-Kicker entschied die Partie zu Gunsten der Gäste: Kleinzell-Tormann Patrick Pilsl sah beim Stand von 2:1 für das Donnerer-Team nach 25 Minuten wegen Torraub die Rote Karte. Den Hausherren war durch den zweiten Elfmeter-Treffer von Jaroslav Houska (37.) in Unterzahl zwar noch der 2:2-Ausgleichstreffer gelungen, dann hatte der Lokalrivale aber leichtes Spiel. Noch vor dem Pausenpfiff erzielte Anreither (43.) die abermalige Führung. Donnerer: "Mit unserem Treffer zum 4:2 ist endgültig eine Vorentscheidung gefallen. Bei uns hat sich in der aktuellen Saison auch ein toller Teamspirit entwickelt."

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at