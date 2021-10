Schwanenstadts Pfeil zeigt wieder nach oben

Es war ein mehr als holpriger Saisonstart für den SC Schwanenstadt in der Landesliga West: Nachdem man nach sechs Runden immer noch bei null Zählern hielt, wurde mit Norbert Hutterer ein neuer Trainer installiert. Ein Rettungsversuch, der sich nach dem elften Spieltag langsam zu lohnen scheint. Bereits in der Vorwoche konnte man im Kellerduell gegen Peuerbach auswärts 3:2 gewinnen, am Samstag gelang beim 2:2 gegen Tabellenführer Ostermiething die nächste Überraschung. Ein weiterer Punkt im Abstiegskampf, der am Ende Gold wert sein könnte. "Norbert ist ein absoluter Fachmann. Er konnte der Mannschaft einen neuen Impuls geben. Das schlägt sich jetzt auch in den Ergebnissen nieder", sagt Sportchef Hans-Peter Gasser.

Schwanenstadt rangiert mit fünf Zählern auf dem 13. Tabellenrang, zwei Punkte hinter Dorf an der Pram und Braunau. Am Samstag könnte man zumindest an Dorf aus eigener Kraft vorbeiziehen. Gasser: "Wenn wir an die vergangenen Leistungen anknüpfen können, bin ich überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen werden."

Top-Finish in Unterzahl

Richtig viel los war beim West-Derby zwischen Schärding und Andorf (2:2): Die Hausherren kamen mit nur neun Spielern durch zwei Tore in der Nachspielzeit (90., 92.) nach 0:2-Rückstand noch zum Ausgleich. Auch Schärding-Coach Bernhard Straif musste in einer hektischen Partie nach 74 Minuten mit Gelb-Rot auf die Tribüne: "Ich bin schon 30 Jahre dabei, einen so hektischen Spielverlauf habe ich aber noch nie erlebt."