Schockstarre: Unterhaus-Kicker brach zusammen

BAD LEONFELDEN. Fußball-Landesliga Ost: Dramatische Szenen in Bad Leonfelden um Reservespieler von Dietach.

Dramatische Szenen spielten sich beim gestrigen Landesliga-Ost-Reservespiel von Dietach in Bad Leonfelden ab. Gäste-Kicker Gurnoor Misson verlor in der 73. Minute aus bisher unbekannten Gründen das Bewusstsein und brach zusammen. Im allgemeinen Schock-Zustand handelte Referee Thomas Mario Kerschbaumer geistesgegenwärtig und blitzschnell, er holte den Dietacher bei dessen Erstversorgung zurück. Misson wurde sofort in das Ordensklinikum Linz Elisabethinen gebracht. Die darauffolgende Partie der beiden Kampfmannschaften wurde abgesagt. "Schiedsrichter Kerschbaumer hat unglaublich gehandelt. Wir hoffen, dass es Gurnoor bald wieder besser geht", sagt Dietachs Sektionsleiter Sandmair.

Neuhofer-Comeback in Gmunden

Ein unerwartetes Comeback gibt heute Rainer Neuhofer als Wallerns Neo-Trainer in der OÖ-Liga bei Gmunden. Eigentlich hatte der 50-Jährige im vergangenen Sommer eine einjährige Pause geplant. "Wallern ist eine tolle Adresse, ich fühle mich bereit für eine neue Aufgabe." Zwei Titelkonkurrenten der Trattnachtaler ließen gestern Federn: Donau Linz (1:2 gegen Grieskirchen) und Weißkirchen (1:3 gegen die Jungen Wikinger) mussten Niederlagen hinnehmen. Den neunten Sieg im neunten Heimspiel feierte Regionalligist Vöcklamarkt: 4:1 gegen Weiz. (hof/rawa)

