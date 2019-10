Schlagen die Interimstrainer wieder zu?

Kehren die Kicker der Union Edelweiß Linz in der Fußball-OÖ-Liga heute (19 Uhr) wieder in die Erfolgsspur zurück? Erst zwei Siege konnte Edelweiß in der aktuellen Spielzeit einfahren, seit fünf Liga-Partien wartet man auf einen vollen Erfolg. Im Duell mit Bad Ischl spricht trotzdem vieles für einen Edelweiß-Heimsieg, denn Cheftrainer Andreas Gahleitner weilt als Videoanalyst wieder einmal beim österreichischen U21-Team. Hat die rotweißrote Auswahl ein Länderspiel, das sich mit dem Termin einer OÖ-Liga-Runde überschneidet, müssen bei den Linzern Co-Trainer Mario Jaksch und Sportchef Stefan Rakowetz als Aushilfstrainer ran. Und das durchaus erfolgreich: In den bisherigen vier Partien als Interims-Duo holten sie im Schnitt 2,5 Punkte pro Spiel.

"Wir hoffen auch heute auf dieses gute Omen", sagt Sportchef Rakowetz, der seinem Cheftrainer nicht böse ist, dass er in der heiklen Phase nicht bei Edelweiß ist: "Wir haben es ihm genehmigt, können es ihm jetzt nicht übel nehmen." Dennoch muss im Winter die Herbstsaison analysiert werden: "Natürlich sind wir mit der aktuellen sportlichen Situation nicht zufrieden."

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at