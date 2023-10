Schlägt Mondsee in Oedt wieder zu?

Die Union Mondsee ist die bis dato letzte Mannschaft in der Fußball-OÖ-Liga, die auswärts bei der Askö Oedt gewinnen konnte – ob dem Team aus dem Salzkammergut heute (19 Uhr) abermals eine Sensation gelingt? Am 2. April 2022 verlor das Topteam aus Traun seine letzte Heimpartie, Lukas Leitner erzielte beim 2:0 Auswärtserfolg beide Treffer für Mondsee. "Um in Oedt bestehen zu können, dafür muss alles passen", sagt Mondsee-Trainer Christoph Mamoser, dessen Elf beim klaren 4:1 gegen die 1b-Mannschaft der SPG Wels nach drei Spielen ohne vollen Erfolg wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist.

Eine noch längere Heimserie verteidigt die SPG Weißkirchen/Allhaming: Vor dem heutigen Duell mit der Union Perg (19 Uhr) ist das Team von Trainer Alfred Olzinger bereits seit 38 Liga-Heimspielen ungeschlagen. Warum sich das ausgerechnet gegen jenes Team ändern soll, das in der aktuellen Saison in vier Auswärtsspielen noch keinen einzigen Punkt geholt hat? "Jedes Spiel beginnt bei 0:0. Wir haben in den jüngsten Spielen gut performt, die Leistung hat immer gestimmt", ist Perg-Coach Jürgen Prandstätter guter Dinge. Bitter: Mit Mario Ebenhofer fällt einer seiner Schlüsselspieler wegen einer Knieverletzung den gesamten Herbst aus. Auch Stürmer Cem Aygün (Muskelfaserriss) ist aktuell nicht einsatzbereit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger