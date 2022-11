Schießbude und weiße Weste: Die Tops und Flops der Herbstsaison

Egal ob Torfabrik, Schießbude oder ein besonderes Meisterversprechen: Die vergangene Herbstsaison hatte einiges zu bieten. Die OÖN durchforsteten die Statistiken und blickten in den Rückspiegel – das waren die Tops und Flops der Hinrunde.

Die beste Offensive: Mit einem 6:1-Auswärtssieg beim 1c-Team von Neuhofen verabschiedete sich Askö Ampflwang in der 2. Klasse West in die Winterpause. Nicht nur beim Herbst-Finale durfte die Elf von Trainer Christian Biel viele Tore bejubeln – insgesamt 55 Mal traf seine Mannschaft.

Der Torjäger: 25 Volltreffer – kein Kicker hat in diesem Herbst öfter ins gegnerische Tor getroffen als Julian Friedl in der 1. Klasse Nord beim SV Haslach. Auch im gestrigen Heimspiel gegen Eidenberg/Geng (4:0) erzielte der Angreifer ein Tor – und holte mit seinem Team den Herbstmeistertitel.

Julian Friedl (Mitte) erzielte im Herbst 25 Tore. Bild: SV Haslach

Die beste Defensive: Zwei Vereine mussten im Herbst lediglich fünf Gegentore hinnehmen: Schwanenstadts Abwehr war auch beim 4:0 in der Bezirksliga Süd gegen Neukirchen sattelfest. Mit einer Nullnummer – und somit abermals wieder ohne Gegentor – beendete Bezirksliga-Ost-Klub Naarn die Hinrunde bei Schiedlberg (0:0).

Weiße Herbstweste: Ungeschlagen durch die Herbstsaison – das haben insgesamt acht Vereine geschafft: TSV Aurolzmünster (2. West: elf Siege, zwei Unentschieden), SV Lambrechten (1. Klasse Nordwest: zehn Siege, zwei Unentschieden), Sportunion Saxen (1. Nordost: neun Siege, vier Unentschieden), SC Schwanenstadt (Bezirksliga Süd: neun Siege, vier Unentschieden), Union Nebelberg (2. Nordwest: neun Siege, zwei Unentschieden), FC Pischelsdorf (2. Südwest: neun Siege, vier Unentschieden), St. Martin 1b (1. Nord: acht Siege, vier Unentschieden) und Pettenbach 1b (2. Klasse 1b: acht Siege, drei Unentschieden).

Der Aufreger: Es war der große Aufreger im Fußball-Unterhaus in dieser Herbstsaison. Bei Landesliga-Ost-Klub SV Traun boykottierte fast eine komplette Elf ihren Trainer Markus Erbschwendtner, weil sie mit ihrem Coach nicht zufrieden waren. Die boykottierenden Spieler versammelten sich bei einer Partie geschlossen auf der Tribüne und schauten sich die Partie von außen an. Kapitän und Rädelsführer Pero Rakusic wurde daraufhin suspendiert. Einige Streik-Kicker entschuldigten sich beim Klub sowie ihrem Trainer, kehrten in den Kader zurück. Von anderen will sich der Verein im Winter trennen.

Im Nachwuchs kam es im Sommer zu einer Revolution – im Bild die neuen Tore der ganz Kleinen. Bild: privat

Die Schießbude: Die Torhüter von OÖ-Ligist ATSV Stadl-Paura können einem leidtun: 100 Mal mussten sie im Herbst schon den Ball aus dem Tor holen. Durchschnittlich kassierte man mehr als sieben Tore pro Partie.

Das Meisterversprechen: "Wenn wir aufsteigen, dann gehe ich zu Fuß zum weitesten Auswärtsspiel", sagte Kurt Koblmüller vergangene Saison, als sein Verein, der SV Lichtenberg, noch in der 2. Klasse Nordmitte kickte. Nachdem der Meistertitel im Juni eingefahren war, wurde das Versprechen im Herbst in die Tat umgesetzt. Knappe 60 Kilometer legte eine Lichtenberger Fanabordnung zurück, um zum Auswärtsspiel nach Klaffer zu pilgern.

Die Nachwuchsreform: Im österreichischen Nachwuchsfußball blieb im Sommer kein Stein auf dem anderen. Wenige Monate nach dem Startschuss der neuen Nachwuchs-Reform des ÖFB – Mannschaften und Spielfelder wurden kleiner, die Spielzeit strukturierter, bei den ganz Kleinen gibt es vier statt zwei Tore – sind die Reaktionen durchwegs positiv.