Schatas bei Oedt schon unter Druck

Nicht nur die Oedt-Kicker stehen unter Zugzwang, auch Trainer Jürgen Schatas. Wer Klub-Präsident Franz Grad kennt, der weiß, dass man sich als Trainer von Oedt nicht zu viele Niederlagen erlauben darf. Noch dazu keine im Landescup – der Titel im Pokalbewerb hat bei dem OÖ-Liga-Verein jedes Jahr ganz hohe Priorität. Auch in der Liga gab es für Oedt beim 0:2 gegen Wallern bereits einen Dämpfer. "Das Ausscheiden im Cup bereitet natürlich keinem Freude", sagt Schatas, der mit Druck aber gut umgehen kann: "Druck ist als Oedt-Trainer normal. Wir müssen schauen, dass wir in der Meisterschaft wieder in die Spur kommen."

Mit Denys Norenkov (8 Spiele) und Lukas Ried (2 Spiele) muss Fußball-Regionalligist WSC Hertha nach dem Cup-Duell gegen die SV Ried in der Liga morgen bei den Jungen Wikingern auf zwei gesperrte Spieler verzichten. Gegen beide Sperren hat der Klub Protest eingelegt. (rawa)