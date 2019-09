Schasching traf im U19-Länderspiel

Erfolgreicher Testspielauftakt für zwei Oberösterreicherinnen in Österreichs U19-Nationalteam: Claudia Wenger (SV Neulengbach) und Annabel Schasching (SKN St. Pölten) spielten beim 2:1 gegen Irland durch. Letztere traf in der 28. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Nicht die ersten Treffer von Schasching in dieser rotweißroten Pflichtspielsaison: Schon die U17-Auswahl hatte die 17-Jährige mit einem Doppelpack gegen Belgien zur EM- Endrunde in Bulgarien geschossen. Außer Schasching und Wenger dürfen auch Linda Mittermair (Neulengbach) und Christina Pesendorfer (U. Kleinmünchen) auf einen Länderspiel-Einsatz beim U19-EM- Qualifikations-Turnier Anfang Oktober in Oberösterreich hoffen, wo die ÖFB- Auswahl in Windischgarsten und Bad Wimsbach auf Lettland, die Schweiz und Israel trifft. (pich)