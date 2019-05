Schallerbach schon Meister

BAD SCHALLERBACH. OÖ-Liga-Rückkehr fix, Gallneukirchen und Vorchdorf müssen absteigen.

Bad Schallerbachs Kicker um Top-Torjäger Miliam Guerrib feiern die Rückkehr in die OÖ-Liga. Bild: Mewa

Der erste Meister dieser Unterhaus-Saison steht fest: Mit dem 2:1 in Traun fixierte Landesliga-Ost-Klub Bad Schallerbach als erster Verein bereits fünf Runden vor Schluss den Titel.

Nach dem Abstieg vor zwei Jahren ist die Rückkehr in die OÖ-Liga fix. "Ich freue mich über den Meistertitel. Ich bin allerdings keine 18 Jahre mehr und kann die Situation ganz gut einordnen", sagte Sportchef Harald Ruckendorfer, der mit dem Liga-Krösus durch die Hölle gegangen ist. "Letzte Saison waren wir der Buhmann, weil wir nicht aufgestiegen sind. In dieser Saison haben wir es aber richtig souverän durchgezogen."

Jetzt kann man bereits vorzeitig mit der Planung für die kommende Saison beginnen: Eine Situation, die es für die Bad-Kicker bereits länger nicht mehr gegeben hatte – wusste der Verein in den vergangenen beiden Jahren doch bis zuletzt nicht, in welcher Liga der Ball in der nächsten Saison rollt. "Es wird aber keinen großen Umbruch geben", sagt Ruckendorfer.

Neben dem ersten Meister stehen auch die ersten Absteiger fest. Gallneukirchen (0:5 gegen St. Magdalena) muss genauso runter wie im Westen Vorchdorf: Nach der 2:5-Niederlage im direkten Duell gegen Esternberg ist der Gang in die Bezirksliga besiegelt.

Drechsel-Zukunft unklar

Auf der Erfolgswelle schwimmt dagegen Bad Leonfelden. Die beeindruckende Bilanz: Alle sieben Frühjahrsspiele wurden gewonnen, im Derby gegen Vorderweißenbach gab es einen 3:0-Erfolg.

Mit 20 Toren hat man in der Rückrunde die beste Offensive. Und auch die Defensive ist mit nur zwei Gegentoren in der zweiten Saisonhalbzeit top.

Trotzdem ist die Zukunft von Erfolgstrainer Herwig Drechsel beim aktuellen Tabellenneunten noch nicht geklärt: "Kommende Woche werde ich erste Gespräche führen. Sowohl mit Bad Leonfelden als auch mit einem anderen Verein."

