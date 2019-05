SC Marchtrenk hofft auf nächstes "Wunder"

Vier Runden sind in der Fußball-OÖ-Liga noch zu spielen. Vor allem die Frage nach den beiden Absteigern in die Landesliga ist brisant: Rechnerisch könnte sogar noch der Siebente Edelweiß Linz absteigen. Das Gahleitner-Team benötigt heute (19 Uhr) einen Punkt gegen Wallern, um den Klassenerhalt zu fixieren. Genauso wie der Achte Pregarten mit einem Heimerfolg gegen Donau Linz gerettet wäre.

Einen großen Schritt Richtung Liga-Verbleib könnte St. Florian mit einem Erfolgserlebnis gegen Schlusslicht Marchtrenk machen. Doch das Team von Trainer Dominik Hamader schwimmt gerade auf der Erfolgswelle, besiegte in der Vorwoche Tabellenführer Oedt 4:1. "Wir werden weitere Wunder brauchen, um in der OÖ-Liga zu bleiben", sagt Hamader. Der nicht glaubt, dass die Sensation gegen den Leader eine Eintagsfliege war: "Wir haben schon eine Runde davor beim 1:1 gegen die Jungen Wikinger ein Ausrufezeichen gesetzt." Richtig spannend wird es auch in Perg: Die Hausherren liegen als Dreizehnter nur zwei Punkte vom ersten Abstiegsrang entfernt, auch der heutige Gegner Bad Ischl ist nur zwei Punkte voraus.

In der Regionalliga haben die Spieler des ATSV Stadl Paura dem Verein eine Frist bis Dienstag gesetzt, um seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Perg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at