Rückkehr in die OÖ-Liga kein Thema

STADL-PAURA. Finanzielle Probleme: Bei Regionalligist ATSV Stadl-Paura beherrscht möglicher Spielerstreik weiterhin die Schlagzeilen.

Im Sommer herrschte zwischen Spielern und Funktionären noch Zusammenhalt in Stadl-Paura. Bild: Hörmandinger

"Kompletter Blödsinn", hatte Stadl-Paura-Sportchef Johann Stöttinger gesagt, als ihn die OÖN bereits am 14. März auf ausstehende Spielergehälter angesprochen hatten. Außerdem erfuhren die OÖN von einem Spielerstreik, der damals an einem Trainingstag stattgefunden haben soll. Stöttinger sagte damals aber: "Bei uns wird ganz normal trainiert. Ich weiß nicht, woher immer diese Gerüchte kommen."

Auch das damalige Auswärtsspiel bei Deutschlandsberg stehe nicht zur Debatte, gab er per Telefon zu Protokoll. Komisch aber, dass er noch am selben Tag beim Abschlusstraining erschien, zur Mannschaft sprach und finanzielle Zugeständnisse versprach. Noch scheint nicht jeder Stadl-Paura-Spieler vollends zufrieden zu sein, denn: Einige Kicker warten immer noch auf ihr Geld, sogar die Kicker-Gewerkschaft Vereinigung der Fußballer (VdF) ist bereits eingeweiht. Stöttinger bleibt dabei: "Spieler, die bei uns angemeldet sind, haben immer pünktlich ihr Geld erhalten." Diese Kicker kann man aber auf einer Hand abzählen. Was ist mit dem Rest?

Schon 2017 gab es Probleme

Fast jährlich grüßt das Murmeltier. Es ist nicht das erste Mal, dass Fußball-Regionalligist Stadl-Paura aus diesem Grund in den Schlagzeilen steht. Schon im April 2017 haben die OÖN unter dem Titel "Wohin geht die Reise" über mögliche finanzielle Probleme beim Drittligisten berichtet. Auch damals soll es im Frühjahr zu Engpässen gekommen sein.

Zwei Jahre später ist die Lage ähnlich. Wie es dazu kommen konnte? Angeblich sprang in diesem Jahr Stadl-Pauras Hauptsponsor ab. Stöttinger hat eine andere Version: "Sponsorengelder haben sich verzögert."

Rückzug kein Thema

Wie es beim aktuellen Tabellensiebenten weitergehen soll, steht in den Sternen. Immerhin ein freiwilliger Rückzug in die OÖ-Liga, der bis zum 1. Juni beim Verband gemeldet werden müsste, ist kein Thema. "Diese Gedankenspiele hatten wir vor zwei Jahren schon einmal. Das war ein Blödsinn. Selbst wenn wir massiv den Sparstift ansetzen müssten, spielen wir Regionalliga, steigen dann halt ein Jahr sportlich ab."

Ein freiwilliger Rückzug hätte nämlich auch Folgen: Dann würde Stadl-Paura in der Landesliga und nicht in der OÖ-Liga eingegliedert werden. Fällt gar erst nach dem 1. Juni die Entscheidung eines Rückzugs, muss der Klub in der 2. Klasse praktisch von vorne beginnen.

Ob Stöttinger dann überhaupt noch etwas zu sagen hat? Der Sportchef denkt an Rücktritt, wird sich mit dem Vorstand beraten. Dass ohne Stöttinger selbst in Stadl-Paura allerdings gar nichts geht, ist auch kein Geheimnis. Seine Mannschaft gab am Freitag auf dem grünen Rasen die richtige Antwort auf das Gagen-Theater und siegte in Kalsdorf 1:0.

