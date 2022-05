Rudi Durkovic: 200. Tor für den SV Bad Ischl

Eigentlich wäre das 4:4 von OÖLigist SV Bad Ischl nach 0:4-Rückstand gegen Bad Schallerbach schon spektakulär genug gewesen. Doch der Ausgleichstreffer durch Rudi Durkovic (34) in der 94. Minute geht noch aus einem ganz anderen Grund in die Klubgeschichte ein. Mit seinem verwandelten Elfmeter erzielte der Goalgetter mit der Nummer 9 seinen 200. Treffer für Bad Ischl – eine sensationelle Zahl, wenn man bedenkt, dass jeder dieser Treffer in der Landesliga oder OÖLiga erzielt wurde. Außerdem ist Durkovic fünf Jahre lang für andere Klubs auf Torjagd gegangen. Der Schnitt wäre wohl noch höher als die aktuell 15 Treffer pro Saison in seinen 13 Kampfmannschafts-Jahren in Ischl. Bei sechs noch ausstehenden Saisonspielen wird sich dieser auf jeden Fall noch erhöhen.

"Stürmer werden gefeiert"

Ursprünglich wollte der Goalgetter Torhüter werden. Auf den Kindheitsfotos ist er stets mit Tormann-Handschuhen abgebildet. Meist mit seinem Papa, Ischls Torhüter-Legende Rudi Durkovic senior, der ihm damals einen richtugsweisenden Rat gab. "Werde Stürmer und nicht Tormann. Die Stürmer werden immer gefeiert, die Torhüter fallen meistens dann auf, wenn der Ball nach einem Fehler ins Tor geht." Durkovic befolgte den Ratschlag und erzielte bereits im Alter von 15 Jahren die ersten Tore für Ischls Kampfmannschaft. Rasch fiel er anderen Vereinen auf, und wechselte mit 17 zu Bundesligist Altach. "Es waren sensationelle Erfahrungen, mit Top-Fußballern wie Ex-Teamspieler Roland Kirchler in einem Team zu spielen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sich diese Chance erst zwei, drei Jahre später aufgetan hätte." So war beim Altacher Kampf gegen den Abstieg keine Zeit, um jungen Spielern jene Zeit zu geben, die man benötigt.

Rudi Durkovic einst mit seinem Papa und noch mit Torwart-Handschuhen Bild: privat

Ein Glücksfall für den Verein

Für Bad Ischl war es ein Glücksfall, dass es Rudi bald wieder in die Heimat gezogen hat. Drei Mal stieg man gemeinsam in die OÖLiga auf. Mit dem wichtigsten seiner 200 Tore schoss er den Verein 2012 in Mondsee in der 94. Minute mit 2:1 in Führung – und damit in letzter Sekunde zum Aufstieg in die OÖLiga. Am Samstag hat er erneut einen großen Beitrag geleistet, um die Ausgangsposition zu verbessern, damit Ischl zum zehnten Mal in Serie in der Liga bleibt. (haba)