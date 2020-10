Routiniers glänzen in den OÖ-Ligen

Windischgarstens Torfrau Petra Dicker hält laut ihrem Trainer Peter Frühwirth "jedem Vergleich mit den jüngeren Konkurrentinnen stand".

Defensiv-Oldie Renate Steininger ist eine "unentbehrliche Stütze in unserer Defensive", lobt Coach Matthias Kaiser vom Titelanwärter Eidenberg/Geng (Frauenklasse Nord/Ost). Der beim 9:0 gegen Ternberg mit Vierfach-Mama Gabriele Eibensteiner auf eine weitere routinierte Kraft bauen konnte.

Länger als 45 Jahre hält die gebürtige Schweizerin Monika Rhyner dem Fußball bereits die Treue – als Stürmerin bei Hochburg/Ach (am Wochenende 0:2 in der Frauenklasse Süd/West gegen Lochen) und als einzige Frau in einem Seniorenteam in Braunau. (pich)

