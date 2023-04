Ritterschlag für Oberösterreichs Frauen-Akademie

Den Linzer Erstligisten erreichen laufend Anfragen von internationalen Verbänden um Abstellung von Talenten, die in der Kaderschmiede von Oberösterreichs Frauenfußball-Akademie (FFA) ihren Feinschliff für das Bundesliga-Team erhalten. Jüngst wurde Edina Avdic von Bosnien-Herzegowina für die U19-EM-Eliterunde (1.-12. April) in Italien angefordert, Palma Köves soll von 3. bis 5. April an einem Trainingscamp der U16-Auswahl Ungarns teilnehmen.

Antonella Grgic wurde zu einem U16-Trainingslager Kroatiens eingeladen. Auch bei Sevda Cakir wird eine Einberufung ihres türkischen Heimatlandes erwartet. Und auch die ÖFB-Nachwuchsteams greifen regelmäßig auf Linzer Akademiespielerinnen zurück. Gerald Reindl, FFA-OÖ-Sportchef und Cheftrainer der Spielgemeinschaft, freut sich über die Einladungen: "Für uns ist es eine große Ehre sowie Bestätigung der sehr guten Ausbildungsarbeit, wir unterstützen diese Einberufungen, da dies für jede Sportlerin eine riesige Auszeichnung und Erfahrung ist."

