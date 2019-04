Riedl übernimmt ASK St. Valentin

LINZ. Der Ex-Bundesliga-Profi wird der Nachfolger von Willi Wahlmüller und steigt im Sommer ein.

Exakt eine Woche nach dem Abgang von Willi Wahlmüller konnte OÖ-Ligist ASK St. Valentin einen Nachfolger präsentieren: Peter Riedl wird den aktuellen Tabellensechsten ab Sommer übernehmen. Bereits am Samstag war der 36-Jährige als Zaungast in St. Valentin, beobachtete seinen zukünftigen Klub beim 0:0 gegen St. Martin/M. und sagte darauf ASK-Sportchef Harald Guselbauer für die kommende Saison zu.

Zuletzt war der 154-fache Bundesligaspieler bei St. Peter/Au in der ersten niederösterreichischen Landesliga aktiv. Die aktuelle Saison wird beim ASK St. Valentin das Interimsduo um Gerold Petermair und Zeljko Banjac beenden.

Kein Glück gegen den "Ex"

In der Vorsaison führte St. Florians Trainer Wolfgang Gruber die SPG Pregarten zum Meistertitel in der Landesliga Ost, am Freitag gab es eine bittere 1:3-Niederlage. Nicht die einzige Niederlage eines Trainers gegen seinen Ex-Klub: Micheldorf-Coach Davorin Kablar verlor bei Ex-Verein Oedt 0:2, Weißkirchens Alfred Olzinger unterlag Gmunden 2:3. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema