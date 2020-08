Riedau wird als "Geheimfavorit" getippt

Kopfing, Riedau, Sigharting, diese Teams sind für die meisten Vereinsfunktionäre der 1. Klasse Nordwest die großen Titelfavoriten. Das hat ein Rundruf der Rieder Volkszeitung am vergangenen Wochenende ergeben.

Keine großen Veränderungen gab es in Rainbach, eigentlich wurden nur die "alten" Legionäre durch neue ersetzt. "Allerdings haben wir jetzt einen Legionär weniger. Das Ziel ist, dass wir wieder so viele Punkte wie im Herbst des vergangenen Jahres machen. Deshalb müssen zum Auftakt am Freitag gegen St. Marienkirchen die Punkte in Rainbach bleiben", sagt David Öhlinger.

Seit der Winterpause ist Josef Plöckinger Trainer in St. Roman. Der Kopfinger Ex-Trainer erwartet im ersten Saisonspiel eine spielerisch starke Raaber Mannschaft. Der Kader ist von der Qualität her ein wenig besser aufgestellt als im Vorjahr. Einige junge Spieler sollen die Kampfmannschaft verstärken. "Da sind viele klasse Burschen dabei. Wir werden alles geben und wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben", so der neue Trainer.

Mit nur minimalen Veränderungen startet die Spielgemeinschaft Antiesenhofen/Ort in die neue Meisterschaft. Leider hat auch der "Verletzungsteufel" in den Vorbereitungsspielen schon wieder zugeschlagen und es gibt bereits wieder zwei Kreuzbandrisse und somit Langzeit-Ausfälle. "Trotzdem wollen wir gegen Titelanwärter Sigharting zumindest einen Punkt ergattern", ist Volker Ortlechner optimistisch. Das Saisonziel heißt: Eine sorgenfreie Saison spielen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben. "Ganz vorne mitzuspielen geht sich für uns auf keinen Fall aus. So realistisch müssen wir sein", sagt Volker Ortlechner.

"Es hat zwar einige Jahre gedauert, aber jetzt haben wir eine sehr gute junge Mannschaft mit vielen guten Talenten und willigen Spielern. Unser Ziel ist ein Top-3-Platz. Die Vorbereitung war gut, alle sind heiß auf den Saisonstart gegen Natternbach. Ich hoffe, dass wir gleich mit drei Punkten starten", freut sich der Riedauer Udo Niemetz schon auf den Saisonauftakt am Wochenende.

In der abgelaufenen Saison ist Freinberg nur durch die Corona-Pause dem Abstieg entronnen. Diersbach geht mit einem gleichstarken Kader in die neue Saison. "Ein guter Start ist immens wichtig, deshalb müssen gegen Freinberg unbedingt drei Punkte eingefahren werden", hofft Josef Steinmann auf einen erfolgreichen Diersbacher Auftakt.

"Wir wissen noch nicht wirklich, wo wir nach der langen Pause stehen. So leicht wie im Herbst des Vorjahres wird es nicht mehr werden, vorne mitzuspielen", sagt Kopfings Sektionsleiter Martin Leitner. Aber gegen Waizenkirchen sind drei Punkte eingeplant.

Lambrechten trifft im ersten Spiel der neuen Meisterschaft zu Hause auf Neukirchen/W. Ein spannendes Spiel mit offenem Ausgang ist hier zu erwarten. "Bei uns gab es keine großartigen Veränderungen. Wir haben eigentlich nur die ungarischen Legionäre ausgetauscht. Das Wunschziel für die neue Saison wäre ein Platz unter den Top-5. Das Heimspiel am Sonntag wollen wir unbedingt gewinnen", sagt Lambrechtens Sektionsleiter Engelbert Rachbauer.