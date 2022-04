Rettet St. Valentin ein Team vor dem Abstieg?

LINZ. "Es war ein ungemein wichtiger Sieg", sagte Grieskirchen-Trainer Reinhard Furthner nach dem 4:3 gegen Friedburg. Durch den Dreier liegt sein Team auf Platz zwölf – steigen im schlimmsten Fall vier OÖ-Ligisten ab, wäre dies der erste Nicht-Abstiegsplatz. Furthner: "Es gibt so viele Fragezeichen. Will man auf Nummer sicher gehen, muss man Zwölfter werden." Auch Micheldorfs Sportchef Ronny Höllhuber jubelte nach dem 4:0 im direkten Duell gegen Bad Ischl: "Wir haben absolute Big Points im Abstiegskampf geholt. Es wird aber noch ein langer, harter Kampf."

Er hat recht: Neben zwei OÖ-Absteigern aus der Regionalliga – aktuell FC Wels und Stadl-Paura – beschäftigt vor allem die Aufstiegsfrage in der höchsten Liga des Bundeslandes die abstiegsbedrohten Teams, denn: Will kein Klub – unter anderem die Topteams Oedt oder Weißkirchen – aufsteigen, sind es fix vier Mannschaften, die den Gang in die Landesligen antreten müssen. Außer natürlich, es liebäugelt ein anderer Klub mit dem Aufstieg. Da kommt der Vierte ASK St. Valentin ins Spiel. "Wir haben es im Vorstand bereits besprochen, finanziell wäre die Regionalliga möglich", sagt Sportchef Harald Guselbauer.

Die notwendigen Faktoren

Das hängt aber von mehreren Faktoren ab: "Die Spieler müssen es wollen und wir müssen in den restlichen Spielen gut performen. Sonst macht es sportlich ja keinen Sinn." Nach dem 4:1 bei St. Florian hat der Klub Rang vier behauptet. Jene Teams, die um den Ligaverbleib zittern, hätten mit St. Valentin aber immerhin einen weiteren Strohhalm. Guselbauer: "Steigen wir auf, gibt es einen Absteiger weniger. Das wäre gut für die Liga."