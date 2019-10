Reserveteams in der 2. Klasse nicht mehr Pflicht

Die Causa um die Reserve-Pflichtmannschaft war in den vergangenen Jahren im OÖ-Unterhaus ein heiß diskutiertes Thema gewesen – vor wenigen Tagen hat der OÖ-Fußballverband reagiert: Ab der kommenden Saison 2020/2021 soll ein Reserve-Team in den 2. Klassen zwar weiterhin als Pflichtmannschaft gelten – Vereinen, welche im Reserve-Bereich aber keine Mannschaft mehr stellen können, wird in Form einer Abschlagszahlung von 1500 Euro die Möglichkeit gegeben, darauf zu verzichten. Bisher war es laut den OÖFV-Bestimmungen so, dass jene Klubs mit einem Punkteabzug von sieben Punkten in die Saison starten mussten, wenn man es nicht geschafft hatte, ein 1b-Team zu rekrutieren.

Die eingenommene Verzichts-Entschädigung ist gut investiert: Der Beitrag soll Vereinen in der betroffenen Liga zu- gute kommen, welche ihre Pflichtmannschaften lückenlos stellen. "Die aktuelle Situation hat eine Änderung erfordert. Aufgrund verschiedener Faktoren wie Geburtenrückgang oder der Abwanderung aus strukturschwachen Regionen wird es für viele Vereine unbestritten immer schwieriger, genügend Nachwuchsspieler zu finden und damit in der Folge auch zu wenig eigene Spieler für die Reserve- und Kampfmannschaft nachzubringen", erklärt OÖFV-Direktor Raphael Koch.

Nimmt ein Verein seine Reserve aus dem Meisterschaftsbetrieb, verliert er überdies im Falle einer sportlichen Qualifikation das Aufstiegsrecht.

Mit der neuen Regelung will man vor allem jene Klubs unterstützen, die seit Jahren mit dieser Thematik konfrontiert sind. Koch: "Wir wollen nicht, dass Bestimmungen von uns Vereine an der Teilnahme am Spielbetrieb hindern."

Von der Regionalliga bis zur 1. Klasse sollen die Pflichtmannschaftsbestimmungen jedoch unverändert bleiben – somit auch die Verhängung von Minuspunkten bei Nichterfüllung. Am liebsten wäre es Koch, es würde in der kommenden Spielzeit auch in der untersten Spielklasse kein Verein die neue Regelung geltend machen: "Der OÖ-Fußballverband sieht die Reservemannschaft als wichtigen Bestandteil eines Unterhausvereins. Nicht nur für den Verein selbst, sondern auch für das Vereinsleben."

"Wollten Zeichen setzen"

Ein Verein, der im Sommer genau wegen dieser Thematik die Reißleine gezogen hatte, war die Union Vichtenstein. "Zwar hatten wir kein Problem, eine Kampfmannschaft zu stellen, aber wir konnten die vorgegebenen Statuten des Verbandes nicht mehr erfüllen. Für uns war es nicht mehr möglich, eine Reservemannschaft aufzustellen", begründet Sektionsleiter Karl Schmidseder den Schritt, den Spielbetrieb einzustellen. Dessen Klub aus der 600-Einwohner-Gemeinde mit dem Rückzug auch den Verband wachrütteln wollte: "Wir wollten mit einer Kampfmannschaft weitermachen. Bekommt man aber sieben Punkte abgezogen, bleibt dir kein Spieler. Wir wollten ein Zeichen setzen."

Probleme hatte heuer bereits die Union St. Oswald bei Haslach: Ein Spiel wurde sogar strafverifiziert, weil man zu wenige Spieler aufgeboten hatte. "Wenn man viele Verletzte hat, zwickt es natürlich in der Reserve. Wir wollen aber auch mit der neuen Regelung nicht darauf verzichten", sagt Obmann Manuel Pernsteiner.

