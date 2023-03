Reservebetrieb auch in der Landesliga Ost vor dem Aus

Keine Blöße gaben sich die Spitzenteams im Landesliga-Titelkampf: Im Westen gehen Bad Schallerbach (7:0 gegen Schlierbach), Grieskirchen (3:1 in Pettenbach) und Andorf (3:1 über Sattledt) voran. Im Osten bleibt Bad Leonfelden nach dem 3:1 bei Admira Linz an der Spitze.

Im Westen ist der Spielbetrieb seit dieser Saison bereits abgeschafft, der Osten wird kommende Saison nachziehen. Die Vereine stehen somit vor der Entscheidung, ob sie eine eigene 1b in eine regionale 2. Klasse integrieren, eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein eingehen – wie es beispielsweise bei St. Florian und Niederneukirchen der Fall ist – oder ein U18-Team stellen. "Der Reservebetrieb mit nur zehn Mannschaften ist nicht zielführend. Der Großteil der Klubs will in Zukunft mit einer 1b in der 2. Klasse antreten", sagt Stefan Hochreiter vom OÖ-Fußballverband. Es ist aber auch eine Herausforderung. So ist man in Rohrbach gezwungen, eine Spielgemeinschaft mit einem zweiten Verein einzugehen. "Wir haben allein nicht genug Spieler und ehrenamtliche Helfer, deshalb gibt es Verhandlungen", erklärt Sportchef Franz Hofer, der diese Entwicklung auch kritisch sieht: "Es ist nicht unbedingt förderlich für das Vereinsleben, wenn man auf unterschiedlichen Sportplätzen spielt. Bis jetzt war es immer so, dass die Kampfmannschaft der Reserve zugesehen hat und im Anschluss die Reserve der Kampfmannschaft. Das wird dann weniger der Fall sein."

2. Klasse 1b vor Änderung

Bewährt hat sich bis jetzt das Konzept in der Landesliga West mit der eingeführten 2. Klasse 1b. Nachdem aber jede Saison mindestens eine Mannschaft aufsteigen darf, wird es früher oder später eine Eingliederung in die restlichen 2. Klassen geben.

Autor Tobias Pramberger Tobias Pramberger

