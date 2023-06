Relegation: Unterhaussaison geht in die Verlängerung

Die Meisterschaft ist vorbei, doch in dieser Woche spielt es sich noch einmal richtig ab: In 14 Relegationsduellen kämpfen die Teams um den Aufstieg. In der Landesliga Ost fielen die Entscheidungen am letzten Spieltag: Bad Leonfelden krönte sich mit dem 2:2 gegen Neuzeug zum Vizemeister und schafft damit den Sprung in die OÖ-Liga, weil Meister Oedt 1b nicht aufsteigen darf. Auf dem Relegationsplatz landete St. Magdalena nach dem 1:0 gegen St. Florian.

Unterklassige Teams müssen sich in der Relegation aber keineswegs verstecken. In den bisherigen 131 Relegationsduellen seit der Einführung im Jahr 2013 setzte sich 61 Mal der Außenseiter durch.

Gespielt wird am Donnerstag und Sonntag. Wie die Duelle aussehen könnten, sehen Sie in der Factbox unten – fix sind die Partien aber erst heute nach der Bestätigung durch den OÖ. Fußballverband. Das Hauptaugenmerk bei der Wahl der Paarungen liegt auf lokalen Derbys.

Das sind die möglichen Relegationsduelle

Landesliga – Bezirksliga

St. Magdalena (LLO) – Garsten (BO), Gschwandt (LLW) – Gunskirchen (BS)

Bezirksliga – 1. Klasse

Altenberg (BN) – Haibach (1. Mitte), Vorderweißenbach (BN) – Natternbach (1. NW), Ried/Riedmark (BO) – Saxen (1. NO), SC St. Valentin (BO) – Rüstorf (BS),

1. Klasse – 2. Klasse

Steyregg (1M) – Edelweiss Juniors (2M), Pram (1MW) – Steinerkirchen (2MW), Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau (1NO) – Neumarkt/M. (2NM), Raab (1NW) – ATSV Schärding (2WN), Haidershofen-Behamberg (1O) – Ried/T. (2O), Altmünster (1S) – Schwand (2SW)

