Relegation: Für den Aufstieg zündete Schardenberg ein Offensiv-Feuerwerk

„Dieser Erfolg ist eine enorme Erleichterung.“ Schardenbergs Sektionsleiter und sportlicher Leiter Stefan Moser spricht gegenüber den OÖN aus, was sich wohl alle Spieler, Funktionäre und Fans der Union Schardenberg beim Schlusspfiff am vergangenen Sonntag im Relegationsrückspiel gegen den ATSV Laab gedacht haben. Nach dem 7:2-Kantersieg im Hinspiel ließen die Schardenberger auch vor eigenem Publikum nichts anbrennen und feierten mit einem neuerlichen Schützenfest (7:0) die Rückkehr in die 1. Klasse.

Nach dem bitteren Abstieg in der Relegation 2019 waren die Schardenberger bereits zwei Mal auf dem besten Weg zurück. Jedoch bremste die Corona-Pandemie den damals souveränen Tabellenführer der 2. Klasse Westnord ebenso oft aus. In der vergangenen Spielzeit 2021/22 verpasste man mit Rang drei die KO-Duelle um Auf- und Abstieg nur knapp. Nun gelang den Schardenbergern mit Trainer Andreas Wimmeder aber der lang ersehnte Wiederaufstieg. „Die Freude ist groß. Schon nach dem klaren Erfolg im Hinspiel hat man gemerkt, welche Last uns allen im Verein von den Schultern gefallen ist“, sagt Moser.



Ehrung am Zeltfest

Vor allem die Offensive rund um Spielmacher Christoph Glas war in beiden Partien gegen Laab eine Klasse für sich. Glas selbst trug sich in beiden Partien insgesamt sieben Mal in die Torschützenliste ein und hatte dadurch einen wesentlichen Anteil am Erfolg. „Christoph ist genau der Typ für solche Spiele. Was er geleistet hat, war sensationell“, ist Moser voll des Lobes für den ehemaligen Landesliga-Kicker. Bis in die Morgenstunden feierten die Schardenberger den dritten Aufstieg in der Vereinsgeschichte und machten im Clubheim die Nacht zum Tag.

Das wird wohl auch beim traditionellen Zeltfest der Fall sein, das der Verein wieder von 30. Juni bis 2. Juli veranstaltet. „Neben unseren Aufstiegshelden wird dort auch unsere Reservemannschaft, die heuer souverän Meister geworden ist, gebührend geehrt“, erzählt der Sektionsleiter.

Sieben-Tore-Mann Christoph Glas war der überragende Mann der Relegation. Bild: Union Schardenberg



Für die kommende Saison in der 1. Klasse Nordwest wünscht sich Moser nach den vergangenen turbulenten Spielzeiten vor allem eines: Ruhe. „Auch wenn uns natürlich bewusst ist, dass diese Liga enorm ausgeglichen ist und jeder gegen jeden gewinnen kann.“ Um für die kommenden Aufgaben gerüstet zu sein, hat sich Schardenberg auch bei einem zukünftigen Ligakonkurrenten bedient. Sowohl Stürmer und Schardenberger Eigengewächs Sebastian Mayr als auch Defensivmann Dominik Machtlinger kommen vom FC Münzkirchen. „Wir wollen so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, gibt Moser die Marschrichtung für sein Team vor.



Nach vorne blicken



Was die Schardenberger in der kommenden Saison verhindern wollen, ist für den ATSV Laab durch die Relegationspleite hingegen bittere Realität geworden. „Natürlich sind wir enttäuscht“, sagt Trainer Gerald Hainzl. „Aber gegen diese starke Truppe hat es leider nicht gereicht.“ Trotz der klaren Niederlage sei es nun wichtig, einen Haken unter das Geschehene zu setzen und positiv auf die neue Saison in der 2. Klasse zu blicken. „Der Großteil der Mannschaft bleibt zusammen. Wir wollen eine schlagkräftige Truppe stellen, um nächstes Jahr gleich wieder vorne mitspielen zu können.“

Ein Ziel, das sich auch der dritte Innviertler "Relegationsverein", die Union Hochburg-Ach, setzen wird. Ebenso wie Laab muss man den Gang in die 2. Klasse antreten. Nach einem 1:1 im Hinspiel zog man im Retourmatch gegen den SV Roitham mit 1:4 den Kürzeren.

