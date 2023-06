Regionalliga: Vorwärts-Start gegen LASK

Für den SK Vorwärts Steyr laufen die Vorbereitungen für die Regionalliga Mitte bereits auf Hochtouren. Der erste Schock nach dem Abstieg aus der 2. Liga ist verdaut. Auch auf dem Transfermarkt ist man bereits aktiv gewesen. Mit Ech Cheikh (Wacker Innsbruck), Eminazari Hazar (Blau Weiß Linz II), Stefan Glodnagl (Amstetten), Meriton Kabashaj (SAK), Max Richter (ASV 13), Paul Staudinger (Wolfsberger AC Amateure) und Milan Ziric (FC Wels) wurden bereits sieben Neuzugänge präsentiert.

Im ÖFB-Cup gastiert am 21. Juli Bundesligist Austria Klagenfurt im Vorwärts-Stadion. In der Liga startet die Vorwärts am 28. Juli (19 Uhr) gleich daheim mit dem Derby gegen Vizemeister LASK Amateure. Die Herbst-Termine der OÖ-Klubs in der Regionalliga im Überblick:



1. Runde (28. Juli): Vorwärts Steyr - LASK Amateure, ASK Klagenfurt - Gurten, WAC/Amateure - SPG WSC Hogo Hertha/FC Wels, Gleisdorf - Junge Wikinger, Vöcklamarkt -St. Anna, Bad Gleichenberg - SPG Wallern/St. Marienkirchen

2. Runde (4. August): LASK Amateure - Voitsberg, SPG Wels - ASK Klagenfurt, SPG Wallern - Vorwärts, Gurten - Vöcklamarkt, Junge Wikinger - Deutschlandsberg

3. Runde (11. August): Vorwärts - Gleisdorf, Vöcklamarkt - SPG Wels, Voitsberg - SPG Wallern, Bad Gleichenberg - Junge Wikinger, WAC Amateure - LASK Amateure, Allerheiligen - Gurten

4. Runde (18. August):

LASK Amateure - ASK Klagenfurt, SPG Wels - Allerheiligen, Junge Wikinger - St. Anna, SPG Wallern - WAC Amateure,

Gurten - Deutschlandsberg, Bad Gleichenberg - Vorwärts, Weiz - Vöcklamarkt

5. Runde (25. August): Vorwärts Steyr - Junge Wikinger, Vöcklamarkt - LASK Amateure, Deutschlandsberg - SPG Wels, ASK Klagenfurt - SPG Wallern, St. Anna - Gurten

6. Runde (1. September): Vorwärts Steyr - Voitsberg, LASK Amateure - Allerheiligen, SPG Wels - St. Anna, Wallern - Vöcklamarkt, Junge Wikinger - Gurten

7. Runde (8. September): Vöcklamarkt - Gleisdorf, Gurten - SPG Wels, Voitsberg - Junge Wikinger, Allerheiligen - SPG Wallern, Deutschlandsberg - LASK Amateure, WAC Amateure - Vorwärts Steyr

8. Runde (15. September): Vorwärts - ASK Klagenfurt, LASK Amateure - St. Anna, SPG Wallern - Deutschlandsberg, Junge Wikinger - SPG Wels, Weiz - Gurten, Bad Gleichenberg - Vöcklamarkt

9. Runde (22. September): Gurten - LASK Amateure, SPG Wels - Weiz, Vöcklamarkt - Vorwärts Steyr, St. Anna - SPG Wallern, WAC Amateure - Junge Wikinger

10. Runde (29. September): Vorwärts - Allerheiligen, LASK Amateure - SPG Wels, SPG Wallern - Gurten, Junge Wikinger - Weiz, Voitsberg - Vöcklamarkt

11. Runde (6.Oktober): SPG Wels - SPG Wallern, Vöcklamarkt - WAC Amateure, ASK Klagenfurt - Junge Wikinger, Gurten - Gleisdorf, Deutschlandsberg - Vorwärts, Weiz - LASK Amateure

12. Runde (13. Oktober): Vorwärts - St. Anna, SPG Wallern - Weiz, ASK Klagenfurt - Vöcklamarkt, Gurten - Bad Gleichenberg, Junge Wikinger - LASK Amateure, Gleisdorf - SPG Wels,

13. Runde (20. Oktober): LASK Amateure - SPG Wallern, SPG Wels - Bad Gleichenberg, Vöcklamarkt - Junge Wikinger, Gurten - Vorwärts

14. Runde (27. Oktober): Vorwärts - SPG Wels, Vöcklamarkt - Allerheiligen, Gurten - Voitsberg, Junge Wikinger - SPG Wallern, Gleisdorf - LASK Amateure

15. Runde (3. November): LASK Amateure - Bad Gleichenberg, SPG Wels - Voitsberg, SPG Wallern - Gleisdorf, Gurten - WAC Amateure, Weiz - Vorwärts Allerheiligen - Junge Wikinger, Deutschlandsberg - Vöcklamarkt

