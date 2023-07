Regionalliga: Von unbeliebt zu attraktiv

"Ich verstehe nicht, wie man in diese Liga nicht aufsteigen will", sagt Gurten-Trainer Peter Madritsch vor dem Auftakt der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga mit einem Schmunzeln. Der Coach der Innviertler, die am Freitag um 18 Uhr bei Aufsteiger ASK Klagenfurt nicht nur die neue Spielzeit eröffnen, sondern heuer auch ihr zehnjähriges Jubiläum in der dritthöchsten Spielklasse bestreiten, hat recht: So attraktiv war die Regionalliga Mitte aus oberösterreichischer Sicht schon lange nicht