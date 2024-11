Regionalliga-Trio lässt auch die OÖ-Ligisten zittern

Die LASK-Amateure kommen nach dem 1:3 gegen Oedt in dieser Saison weiter überhaupt nicht in Tritt.

Mit einem Auge schielen auch die OÖ-Ligisten permanent auf die hinteren Ränge in der Fußball-Regionalliga. Oberösterreichische Drittliga-Absteiger würden am Saisonende nämlich auch in der höchsten Liga des Bundeslandes die Situation im Kampf um den Klassenerhalt verändern – weshalb die OÖ-Ligisten auch ihren lokalen Rivalen eine Liga weiter oben die Daumen drücken.