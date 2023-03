Am Freitag, dem Tag des Fußball-EM-Qualifikationsspiels Österreich gegen Aserbaidschan in Linz, wird es auch in der Causa Regionalliga spannend: Das ÖFB-Präsidium tritt zusammen, um den Antrag von Oberösterreichs Fußballverband, zeitnah eine Regionalliga mit Salzburg zu bilden, zu behandeln.