Reform vom Tisch: Das sagen die OÖ-Drittligisten

Es war ein echter Dämpfer im Kampf um eine Drittliga-Reform: Schon länger bemühte sich insbesondere Oberösterreich mit Verbandspräsident Gerhard Götschhofer an der Spitze um eine Format-Änderung Österreichs dritter Spielklasse – es wurde eine Regionalliga mit Salzburg präferiert, statt mit der Steiermark und Kärnten. Warum? In den vergangenen Jahren war vor allem das Thema Aufstieg aus der OÖ-Liga in die Regionalliga ein Problem, da es kaum Interesse am aktuellen Format gibt.