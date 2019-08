Rapp-Debüt: "Er kennt die Herausforderung"

In Oedt ticken die Uhren eben anders: Noch vor dem ersten Meisterschaftsspiel musste Herbert Panholzer als Trainer gehen – drei Liga-Spiele später war auch Interimscoach Nenad Jovanovic schon wieder Geschichte. Heute (15 Uhr) feiert Neo-Trainer Stefan Rapp sein Debüt in der OÖ-Liga gegen ASK St. Valentin.

Mit dem 47-Jährigen soll jetzt wieder Ruhe einkehren. "Stefan kennt die Herausforderung, hat in Ritzing unter ähnlichen Voraussetzungen gearbeitet", sagt Sportchef Radovan Vujanovic.

Für den damaligen Regionalliga-Ost-Klub, der ebenfalls vom aktuellen Oedt-Präsidenten Franz Grad unterstützt wurde, gab es auch nur ein Ziel: so viele Spiele gewinnen wie möglich. Das wird sich beim OÖ-Ligisten aus Traun nicht ändern. Rapp weiß, worauf er sich einlässt: "Er hat sich lange mit Oedt beschäftigt, auch in der Vorsaison. Die vergangenen Spiele war er zudem vor Ort", verrät Vujanovic.

Am Mittwoch leitete der UEFA-A-Lizenz-Inhaber sein erstes Training, morgen wird er daheim gegen St. Valentin schon erste Änderungen vornehmen. Vujanovic: "Das Positionsspiel und taktische Elemente haben ihm in den beiden vergangenen Spielen nicht gefallen."

OÖN-Spiel der Woche: Am morgigen Sonntag (17) duellieren sich in der 2. Klasse West die Lokal-Rivalen Mettmach und Aspach/Wildenau.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at