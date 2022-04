Quo vadis, Stadl-Paura?

STADL-PAURA. Wie geht es mit dem ATSV Stadl-Paura im Sommer nach dem Abstieg in die OÖ-Liga weiter? Schon aufgrund des Regulativs wird sich beim Regionalliga-Letzten einiges ändern müssen. Und auch die Wettbetrugscausa ist weiter offen.

Die sportliche Zukunft: Der Abstieg in die OÖ-Liga ist für Stadl-Paura nicht mehr zu verhindern. Eine Kaderpolitik wie bisher ist dann aufgrund der schärferen Regelungen in der OÖ-Liga nicht mehr möglich. Während es in der Regionalliga keine Ausländerbeschränkung gibt, müssen in der OÖ-Liga 14 der 16 Spieler auf dem Spielbericht Verbandsspieler sein. Und als Verbandsspieler muss man entweder Österreicher sein oder bereits vier Jahre lang ununterbrochen in Österreich gespielt haben oder ein U18-Spieler sein, der erstmals bei einem österreichischen Verein gemeldet ist. Beim 1:1 in der Vorwoche gegen Spittal stand im 18-Mann-Kader mit Ari Taner nur ein Österreicher. Der Rest verteilte sich auf Serbien, Frankreich, Russland, Ungarn, Brasilien, die Elfenbeinküste und Südkorea. Bis auf jeweils ein, zwei Ausnahmen sind alle Spieler erstmals in Österreich als Spieler aktiv und zudem erst im Februar 2022 nach Stadl-Paura gekommen. Stadl-Pauras Obmann Hans Stöttinger sagt: "Wir haben genügend eigene junge Spieler für die OÖ-Liga."

Causa Wettbetrug: Die zuständige Staatsanwaltschaft Klagenfurt lässt weiterhin nicht locker. Trotz einer Anzeige, eines Geständnisses und der nach wie vor gleich gebliebenen Beschuldigten tritt man bei der Beweisfindung allerdings auf der Stelle. Der Grund: Es gibt einerseits keine Opfer, die zugeben, von einem Schaden betroffen zu sein. Außerdem sind die wichtigsten Beschuldigten nicht greifbar. Es wurden laut Staatsanwaltschaft Rechtshilfeansuchen an Montenegro und Südkorea geschickt. Dort sollen sich zwei der vier Beschuldigten befinden. Ob diesen Ansuchen nachgekommen wird, ist offen.